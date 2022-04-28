Медведев раскритиковал одобрение ФРГ поставок тяжёлых вооружений Украине
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegeram-канале заявил, что современный немецкий бундестаг напоминает ему представителей германского парламента, заседавших в прошлом веке.
Комментируя одобрение поставок Украине тяжёлого вооружения он предположил, что современным немецким парламентариям «не дают покоя лавры их предшественников».
«Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте под другим названием в прошлом веке. Это печально для парламента. Печально заканчивается», - заключил Медведев.
Ранее депутаты бундестага приняли заявление с призывом к правительству Германии оказывать Украине всеобъемлющую поддержку, в том числе поставить стране тяжёлое вооружение, сообщает RT.
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