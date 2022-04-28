Медведев раскритиковал одобрение ФРГ поставок тяжёлых вооружений Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegeram-канале заявил, что современный немецкий бундестаг напоминает ему представителей германского парламента, заседавших в прошлом веке.

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Комментируя одобрение поставок Украине тяжёлого вооружения он предположил, что современным немецким парламентариям «не дают покоя лавры их предшественников».

«Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте под другим названием в прошлом веке. Это печально для парламента. Печально заканчивается», - заключил Медведев.

Ранее депутаты бундестага приняли заявление с призывом к правительству Германии оказывать Украине всеобъемлющую поддержку, в том числе поставить стране тяжёлое вооружение, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совет Безопасности РФ УкраинаВооружениеГерманияДмитрий Медведев
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