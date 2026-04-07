Медведев провел совещание в Новороссийске по вопросам обороны

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что посетил Новороссийск, где провел совещание с командованием ВМФ, ВКС и руководителями оборонных предприятий. Об этом он написал в мессенджере Max.

По его словам, встреча прошла в рамках исполнения поручений президента и была посвящена вопросам поставок вооружения, военной и специальной техники, а также средств поражения, включая беспилотные летательные аппараты.

Отдельное внимание на совещании уделили вопросам защиты Черноморского побережья. В обсуждении участвовали представители командования флота, воздушно-космических сил и оборонной промышленности.

Медведев отметил, что подобные встречи направлены на координацию работы военных и предприятий оборонного комплекса в текущих условиях, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
