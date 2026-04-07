Медведев провел совещание в Новороссийске по вопросам обороны
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что посетил Новороссийск, где провел совещание с командованием ВМФ, ВКС и руководителями оборонных предприятий. Об этом он написал в мессенджере Max.
По его словам, встреча прошла в рамках исполнения поручений президента и была посвящена вопросам поставок вооружения, военной и специальной техники, а также средств поражения, включая беспилотные летательные аппараты.
Отдельное внимание на совещании уделили вопросам защиты Черноморского побережья. В обсуждении участвовали представители командования флота, воздушно-космических сил и оборонной промышленности.
Медведев отметил, что подобные встречи направлены на координацию работы военных и предприятий оборонного комплекса в текущих условиях, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Мужчину похитили и избили в Москве по заказу жены
- Юрист объяснил правила цитирования «Мемориала» в научных работах
- «Попал в нерв времени»: Как «Ведьмак» Сапковского очаровал весь мир
- Звезда фильма «Любовь и голуби» раскрыл, как проведет Пасху
- Выручка театра Кадышевой выросла в пять раз за год
- Врач предупредила об опасных способах окраски пасхальных яиц
- «Мировое событие!»: Чего ждать от новой книги о «Ведьмаке»
- Иран заявил о победе и усилении контроля над Ормузским проливом
- Как требование ИНН усложнит переводы по СБП с 1 июля
- «Исчезают стартовые позиции»: Каким кинопрофессиям угрожает ИИ