Медведев провел совещание по производству взрывчатых веществ
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное задачам в сфере производства порохов, твердого ракетного топлива и специальной химии. Мероприятие состоялось на базе ФГУП «Федеральный Центр Двойных Технологий «Союз».
Политик напомнил о ситуации, которая сложилась в начале специальной военной операции, когда пороховые предприятия работали на пределе своих возможностей.
Он сообщил, что для увеличения производства порохов и взрывчатых веществ, а также для повышения уровня отрасли специальной химии, министерство промышленности и торговли запустило инвестиционные проекты, которые получили необходимую поддержку.
Медведев подчеркнул, что в настоящее время осуществляется реконструкция существующих и строительство новых объектов и предприятий в сфере специальной химии, отмечает «Газета.Ru». Он отметил, что инвестиции в эти проекты составляют миллиарды рублей и включают в себя планы по техническому переоснащению, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Архангельске возмутились утилизацией книг из местной библиотеки
- При обстреле белгородского Шебекино пострадали три человека
- Отчисленный после спора о Сталине студент РГСУ Мисиков будет судиться с вузом
- Путин допустил создание парламента БРИКС в будущем
- Песня «Mr. Brightside» рок-группы The Killers попала в Книгу рекордов Гиннесса
- Медведев провел совещание по производству взрывчатых веществ
- В Белгородской области в результате обстрела ВСУ пострадали шесть человек
- Путин дал российское гражданство сербскому добровольцу Александру Йокичу
- Умерла сыгравшая в «Сиянии» Стэнли Кубрика актриса Шелли Дюваль
- Минский винзавод отменил поставки вина в Россию из-за высоких таможенных пошлин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru