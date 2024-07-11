Медведев провел совещание по производству взрывчатых веществ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное задачам в сфере производства порохов, твердого ракетного топлива и специальной химии. Мероприятие состоялось на базе ФГУП «Федеральный Центр Двойных Технологий «Союз».

Политик напомнил о ситуации, которая сложилась в начале специальной военной операции, когда пороховые предприятия работали на пределе своих возможностей.

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Он сообщил, что для увеличения производства порохов и взрывчатых веществ, а также для повышения уровня отрасли специальной химии, министерство промышленности и торговли запустило инвестиционные проекты, которые получили необходимую поддержку.

Медведев подчеркнул, что в настоящее время осуществляется реконструкция существующих и строительство новых объектов и предприятий в сфере специальной химии, отмечает «Газета.Ru». Он отметил, что инвестиции в эти проекты составляют миллиарды рублей и включают в себя планы по техническому переоснащению, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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