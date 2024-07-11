Медведев провел совещание по производству взрывчатых веществ

Он сообщил, что для увеличения производства порохов и взрывчатых веществ, а также для повышения уровня отрасли специальной химии, министерство промышленности и торговли запустило инвестиционные проекты, которые получили необходимую поддержку.

Медведев подчеркнул, что в настоящее время осуществляется реконструкция существующих и строительство новых объектов и предприятий в сфере специальной химии, отмечает «Газета.Ru». Он отметил, что инвестиции в эти проекты составляют миллиарды рублей и включают в себя планы по техническому переоснащению, передает «Радиоточка НСН».

