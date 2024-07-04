Глава «Ростеха» заявил о старте производства порохов для снарядов «Манго» в Индии
«Рособоронэкспорт» (РОЭ), который входит в госкорпорацию «Ростех», собирается запустить производство порохов для 125-мм танковых снарядов «Манго» на территории Индии, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Сообщение опубликовано на официальном сайте госкорпорации.
Он пояснил, что «Ростех» наладил производство снарядов «Манго» в Индии. Они используются для стрельбы из танков Т-72 и Т-90. По его словам, такое сотрудничество помогает стране-импортеру наладить собственное производство.
Чтобы обеспечить высочайшую степень локализации выпуска снарядов «Манго» в Индии, в будущем там планируется запуск производства порохов, отметил Чемезов.
Глава РОЭ Александр Михеев в свою очередь отметил, что работа отечественного спецэкспортера в Индии стала примером всеобъемлющего индустриального партнерства.
Ранее Иркутский авиационный завод (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») передал в Минобороны РФ новую партию учебно-боевых самолетов Як-130, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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