Глава «Ростеха» заявил о старте производства порохов для снарядов «Манго» в Индии

Он пояснил, что «Ростех» наладил производство снарядов «Манго» в Индии. Они используются для стрельбы из танков Т-72 и Т-90. По его словам, такое сотрудничество помогает стране-импортеру наладить собственное производство.

Чтобы обеспечить высочайшую степень локализации выпуска снарядов «Манго» в Индии, в будущем там планируется запуск производства порохов, отметил Чемезов.

Глава РОЭ Александр Михеев в свою очередь отметил, что работа отечественного спецэкспортера в Индии стала примером всеобъемлющего индустриального партнерства.

Ранее Иркутский авиационный завод (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») передал в Минобороны РФ новую партию учебно-боевых самолетов Як-130, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

