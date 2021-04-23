Медведев прокомментировал высказывания США «Россия заплатит цену»

Заявления США о том, что Россия «заплатит цену», заводят отношения двух государств в тупик, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для РИА Новости.

Медведев уточнил, что эта американская «мантра» не даст просветления никому. «Из этого тоннеля нет выхода», — добавил зампред Совбеза РФ.

Медведев оценил отношения России и США словами о холодной войне

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что отношения Москвы и Вашингтона вернулись к состоянию холодной войны. Он добавил, что Россия и США перешли от соперничества к конфронтации. Зампред Совбеза РФ отметил, что Россия лишь «догоняет» США по уровню угрозы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияГосдеп СШАСШАСовбез РФ Дмитрий Медведев
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