Медведев прокомментировал высказывания США «Россия заплатит цену»
Заявления США о том, что Россия «заплатит цену», заводят отношения двух государств в тупик, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для РИА Новости.
Медведев уточнил, что эта американская «мантра» не даст просветления никому. «Из этого тоннеля нет выхода», — добавил зампред Совбеза РФ.
Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что отношения Москвы и Вашингтона вернулись к состоянию холодной войны. Он добавил, что Россия и США перешли от соперничества к конфронтации. Зампред Совбеза РФ отметил, что Россия лишь «догоняет» США по уровню угрозы.
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