Медведев прокомментировал высказывания США «Россия заплатит цену»

Заявления США о том, что Россия «заплатит цену», заводят отношения двух государств в тупик, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для РИА Новости.

Медведев уточнил, что эта американская «мантра» не даст просветления никому. «Из этого тоннеля нет выхода», — добавил зампред Совбеза РФ.