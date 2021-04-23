Медведев оценил отношения России и США словами о холодной войне

Отношения между Москвой и Вашингтоном в последние годы вернулись к состоянию холодной войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Холодная война еще не наступила. Кисляк об отношениях России и США

По его словам, отношения за последние годы между двумя странами «фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути — вернулись в эпоху холодной войны». Как считает бывший президент России, ввергает мир в состояние перманентной нестабильности давление с помощью санкций, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов со стороны США.

Как добавил Медведев, Россия, как и в прошлом Советский Союз, «догоняет» США по уровню угроз. Зампредседателя Совбеза привел в пример Карибский кризис 1962 года, когда стратегические наступательные вооружения на Кубе были размещены в качестве ответа американским властям.

Однако Соединенные Штаты после этого пошли на дальнейшую конфронтацию, взяв остров в морскую блокаду, готовя полномасштабное вторжение, отметил Медведев.

Российский сенатор Алексей Пушков в эфире телеканала «i24news» рассказал об угрозе начала новой холодной войны из-за политики президента США Джо Байдена.

По его словам, холодная война начнется «если Байден забудет о том, что Соединенные Штаты не в силах победить Россию».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Холодная ВойнаСШАДмитрий Медведев
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