Медведев оценил отношения России и США словами о холодной войне
Отношения между Москвой и Вашингтоном в последние годы вернулись к состоянию холодной войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.
По его словам, отношения за последние годы между двумя странами «фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути — вернулись в эпоху холодной войны». Как считает бывший президент России, ввергает мир в состояние перманентной нестабильности давление с помощью санкций, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов со стороны США.
Как добавил Медведев, Россия, как и в прошлом Советский Союз, «догоняет» США по уровню угроз. Зампредседателя Совбеза привел в пример Карибский кризис 1962 года, когда стратегические наступательные вооружения на Кубе были размещены в качестве ответа американским властям.
Однако Соединенные Штаты после этого пошли на дальнейшую конфронтацию, взяв остров в морскую блокаду, готовя полномасштабное вторжение, отметил Медведев.
Российский сенатор Алексей Пушков в эфире телеканала «i24news» рассказал об угрозе начала новой холодной войны из-за политики президента США Джо Байдена.
По его словам, холодная война начнется «если Байден забудет о том, что Соединенные Штаты не в силах победить Россию».
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