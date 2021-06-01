Медведев прокомментировал ситуацию вокруг Навального
Оппозиционер Алексей Навальный и его сторонники долгое время работали в абсолютно открытом, публичном и спокойном режиме, пока не начали нарушать закон, сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев газете «Коммерсант».
По его словам, если нарушения продолжатся, реакция властей будет соответствующей. Говоря о том, что власти не дают разрешение на проведение акций на фоне ограничений из-за эпидемии COVID-19, Медведев заявил, что «пандемия есть» и с этим ничего не поделаешь.
Ранее Медведев назвал справедливой маркировку СМИ в качестве иноагента.
По его мнению, в том случае, если финансирование СМИ осуществляется из-за границы, то это дает читателям сведения об источнике информации и "позволяет сделать выбор".
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