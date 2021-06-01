Медведев: Россия устала от конфронтации с Западом
Россия устала от конфронтации с Западом, однако эту спираль раскрутила не Россия. Об этом заявил лидер "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, устали "не только отдельные люди", а "мы все". Политик в интервью газете "Коммерсант" отметил, что осложнения в международных отношениях "никому не нравятся".
Медведев заявил, что во время голосования по Крыму западные страны могли действовать "более тонко и умно", однако предпочли разрушить отношения. По мнению главы "ЕР", можно было не "сжигать дотла", а заявить о своих "обеспокоенностях".
Медведев подчеркнул, что виновата не одна западная сторона, хотя добавил, что в конкретной ситуации Россия "точно не была инициатором". Медведев призвал относиться к обострению "без фатализма" и выразил уверенность, что "все можно вернуть".
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 475 / сут.
Умерли
122 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+6 715 / сут.
- Медведев прокомментировал маркировку СМИ-иноагентов
- С 1 июня маркировка сыров и мороженого станет обязательной
- Медведев: Россия устала от конфронтации с Западом
- Белорусские работодатели смогут увольнять сотрудников за забастовки
- Россия усилит авиасообщение с десятью странами
- Премьер-министры России и Белоруссии обсудили интеграцию
- Российские хоккеисты обыграли Швецию и вышли в плей-офф ЧМ-2021
- В МИД России ответили на призыв Чехии не считать ее недружественным государством
- Источник назвал возможные даты продления ограничений на полеты в Турцию
- Зеленский увидел угрозу в Союзном государстве России и Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru