Медведев: Россия устала от конфронтации с Западом

Россия устала от конфронтации с Западом, однако эту спираль раскрутила не Россия. Об этом заявил лидер "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, устали "не только отдельные люди", а "мы все". Политик в интервью газете "Коммерсант" отметил, что осложнения в международных отношениях "никому не нравятся".

Медведев заявил, что во время голосования по Крыму западные страны могли действовать "более тонко и умно", однако предпочли разрушить отношения. По мнению главы "ЕР", можно было не "сжигать дотла", а заявить о своих "обеспокоенностях".

Медведев подчеркнул, что виновата не одна западная сторона, хотя добавил, что в конкретной ситуации Россия "точно не была инициатором". Медведев призвал относиться к обострению "без фатализма" и выразил уверенность, что "все можно вернуть".

