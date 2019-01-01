Медведев прокомментировал отношения Украины и России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не предпринял никаких мер, чтобы восстановить отношения с Россией. В эфире программы «Вести в субботу» он сообщил, что нужно запастись терпением.

При этом Медведев добавил, что не имеет иллюзий относительно риторики новой власти и «уже сформировавшихся трендов». Однако премьер признался, что не хотел бы забегать вперед.

Ранее НСН сообщила, что Владимир Зеленский во время встречи с главами внешнеполитических ведомств Швеции и Польши заявил, что выступает за продление санкций в отношении России. Президент Украины подчеркнул, что ограничительные меры должны действовать возвращения «оккупированных украинских территорий»

