Медведев призвал устранить из ландшафта антигосударственные политические силы

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что борьба против внешнего врага сейчас гораздо важнее, чем межпартийные разногласия, сообщает пресс-служба политорганизации.

Медведев призвал не пускать в Россию «врагов общества», желающих стране поражения

На первом в 2023 году заседании Бюро Высшего совета партии он отметил, что «Единая Россия» «всё равно будет отстаивать свою идеологию, воплощать в жизнь свою программу».

«Но в том, что касается зарубежной работы, такую линию можно выстраивать в качестве единой линии. Так, кстати, делают и другие страны. Для такой работы можно использовать опыт совета непарламентских партий, межпартийных предвыборных соглашений, других форм межпартийного диалога», – подчеркнул Медведев.

Он также добавил, что политические силы, которые пытаются за границей занимать антигосударственную политику, необходимо устранить из политического ландшафта.

Ранее Медведев заявил, что институты мировой дипломатии, такие как ООН и другие международные площадки, переживают серьёзный кризис, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:РоссияПолитикаЕдиная РоссияДмитрий Медведев
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