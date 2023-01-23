Медведев призвал устранить из ландшафта антигосударственные политические силы
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что борьба против внешнего врага сейчас гораздо важнее, чем межпартийные разногласия, сообщает пресс-служба политорганизации.
На первом в 2023 году заседании Бюро Высшего совета партии он отметил, что «Единая Россия» «всё равно будет отстаивать свою идеологию, воплощать в жизнь свою программу».
«Но в том, что касается зарубежной работы, такую линию можно выстраивать в качестве единой линии. Так, кстати, делают и другие страны. Для такой работы можно использовать опыт совета непарламентских партий, межпартийных предвыборных соглашений, других форм межпартийного диалога», – подчеркнул Медведев.
Он также добавил, что политические силы, которые пытаются за границей занимать антигосударственную политику, необходимо устранить из политического ландшафта.
Ранее Медведев заявил, что институты мировой дипломатии, такие как ООН и другие международные площадки, переживают серьёзный кризис, сообщает RT.
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