Медведев призвал страны ШОС укрепить связи спецслужб в борьбе с терроризмом

Глава правительства России Дмитрий Медведев Ташкенте высказался о необходимости укрепить взаимодействие спецслужб в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), чтобы противостоять террористической угрозе. Свое завяление премьер-министр сделал на заседании Совета глав правительств стран ШОС 2 ноября, в воскресенье.

«Международный терроризм бросает вызов всему цивилизованному миру. Чтобы бороться с экстремистскими идеями, противостоять террористической идеологии, особенно в тех странах, где с этим есть проблемы, нам нужно укреплять тесное сотрудничество по линии правоохранительных органов и спецслужб», — заявил Дмитрий Медведев.

В МИД России также сообщали о росте информационного обмена с ОБСЕ, Интерполом и НАТО по проблеме борьбы с терроризмом, отмечает RT.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН объяснил, почему спецслужбы должны пристально следить за благотворительными организациями.

