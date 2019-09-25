Ветеран «Альфы»: Терроризм не впервые подпитывается благотворительностью

«Я не вижу в этом ничего удивительного, потому что то, что у нас творится с так называемыми благотворительными фондами и пожертвованиями, которые неизвестно кому и куда идут – это уже не первый момент. А вот вопрос терроризма, это, конечно очень серьезная тема, требующая больше внимания не каких-то органов, а именно спецслужб. Особенно в тех ситуациях, когда много мигрантов работают на рынках, стройках, они объединяются в свои коллективы для проведения черного нала по разным городам и весям не только в нашей стране, но и за рубежом. Поэтому есть необходимость следить за этим или, по крайней мере, поставить какой-то заслон. Когда появляется организация, которая занимается благотворительностью, надо проверять учредителей, чем эта организация будет заниматься, и проводить контрольную, как мы говорим "закупку"», - сказал он.

Неделей ранее в Дагестане при попытке извлечь спрятанное ранее взрывное устройство был задержан местный житель – сторонник ИГИЛ. В тот же день в Кабардино-Балкарии двоих боевиков, которые планировали теракты.

