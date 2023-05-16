Bloomberg: в районе взрыва «Северных потоков» зафиксированы неизвестные толчки

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки неизвестного происхождения в районе подрыва газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Дании и Гренландии.

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По данным агентства, в минувшие выходные жители острова Борнхольм в Дании почувствовали подземные толчки. Власти не смогли объяснить их происхождение.

Сейсмологи не исключили, что это были волны акустического давления от каких-либо событий в атмосфере. Ученые пока не могут назвать точную причину.

Депутат Европарламента Мик Уоллес прокомментировал нежелание Запада расследовать подрыв «Северных потоков». По его мнению, это говорит о зависимости Евросоюза от США, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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