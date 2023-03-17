Медведев призвал пресекать работу враждебных России структур
Работу структур, деятельность которых противоречит интересам России, следует жестко пресекать. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания коллегии Минюста.
«С одной стороны, нужно создавать комфортные условия для ... добросовестных НКО, чья работа приносит реальную пользу государству и обществу. А с другой - жестко пресекать работу структур, чья деятельность идет вразрез с интересами Российской Федерации», — подчеркнул политик.
Медведев отметил, что здесь необходимо использовать все правовые инструменты.
Также зампред СБ указал, что ключевое значение в сфере НКО имеет обеспечение баланса безопасности. По словам Медведева, противники России используют такие организации в гибридных войнах и «под благопристойными вывесками» создают структуры, стремящиеся раскачать ситуацию и подорвать стабильность.
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