Медведев рассказал, при каком условии НАТО вступит в прямую войну с Россией

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:РоссияНАТОДмитрий Медведев
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