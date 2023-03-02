Медведев рассказал, при каком условии НАТО вступит в прямую войну с Россией
2 марта 202321:42
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2 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru