Медведев: Зерновая сделка должна быть расторгнута

«Помочь нашим партнерам мы и так сможем, а кормить толстомордых европейских бюргеров — не наша задача», — сказал он. По словам политика, Москва закрывает свои потребности по всем продовольственным товарным позициям и продолжает эффективно работать на экспорт.

Как отметил бывший президент РФ, в других странах осознали масштаб зависимости от российских сельхозпродуктов и продуктов питания.

Ранее в МИД РФ заявили, что для продления зерновой сделки не осталось оснований, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

