Медведев: Зерновая сделка должна быть расторгнута
Зерновая сделка обязательно должна быть расторгнута, сообщил «Российской газете» заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Помочь нашим партнерам мы и так сможем, а кормить толстомордых европейских бюргеров — не наша задача», — сказал он. По словам политика, Москва закрывает свои потребности по всем продовольственным товарным позициям и продолжает эффективно работать на экспорт.
Как отметил бывший президент РФ, в других странах осознали масштаб зависимости от российских сельхозпродуктов и продуктов питания.
Ранее в МИД РФ заявили, что для продления зерновой сделки не осталось оснований, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru