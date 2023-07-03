Медведев: Зерновая сделка должна быть расторгнута

Зерновая сделка обязательно должна быть расторгнута, сообщил «Российской газете» заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Кремль назвал условия, на которых была продлена зерновая сделка

«Помочь нашим партнерам мы и так сможем, а кормить толстомордых европейских бюргеров — не наша задача», — сказал он. По словам политика, Москва закрывает свои потребности по всем продовольственным товарным позициям и продолжает эффективно работать на экспорт.

Как отметил бывший президент РФ, в других странах осознали масштаб зависимости от российских сельхозпродуктов и продуктов питания.

Ранее в МИД РФ заявили, что для продления зерновой сделки не осталось оснований, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com/znanierussia
ТЕГИ:ЗерноДмитрий Медведев

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