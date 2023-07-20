Боррель призвал страны ЕС увеличить транспортировку украинского зерна по суше

Государствам ЕС необходимо увеличить объемы перевозок украинского зерна через свою территорию. Об этом заявил Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, передает ТАСС.

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По его словам, в Европе помимо моря есть ещё маршруты солидарности, которые позволят вывести с Украины большие объемы зерновых.

«Раз морской путь закрыт, мы должны будем увеличить возможности по экспорту украинского зерна через наши порты», — подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Ранее стало известно, что главы МИД Евросоюза обсудят ситуацию с зерновой сделкой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/josepborrell
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