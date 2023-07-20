Боррель призвал страны ЕС увеличить транспортировку украинского зерна по суше

По его словам, в Европе помимо моря есть ещё маршруты солидарности, которые позволят вывести с Украины большие объемы зерновых.

«Раз морской путь закрыт, мы должны будем увеличить возможности по экспорту украинского зерна через наши порты», — подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Ранее стало известно, что главы МИД Евросоюза обсудят ситуацию с зерновой сделкой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

