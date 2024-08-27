Медведев признал, что в замедлении YouTube нет ничего хорошего

По его словам, государственные решения по ограничению работы видеохостинга связаны с его враждебной политикой по отношению к России.

Он указал, что YouTube «полностью зачищает наши ресурсы», а ресурсы «оппонентов и врагов продвигает», что недопустимо.

«Ну, это неправильно... Мы им неоднократно говорили: «Ну, вы всё-таки баланс какой-то держите». Но нет», - заключил зампред СБ РФ.

Ранее абоненты более 135 региональных операторов связи объявили, что разрывают договоры об оказании услуг с компаниями по причине сбоев в работе YouTube и прочих сервисов Google, сообщает RT.

