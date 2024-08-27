Медведев признал, что в замедлении YouTube нет ничего хорошего
В замедлении YouTube нет ничего хорошего. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, государственные решения по ограничению работы видеохостинга связаны с его враждебной политикой по отношению к России.
Он указал, что YouTube «полностью зачищает наши ресурсы», а ресурсы «оппонентов и врагов продвигает», что недопустимо.
«Ну, это неправильно... Мы им неоднократно говорили: «Ну, вы всё-таки баланс какой-то держите». Но нет», - заключил зампред СБ РФ.
Ранее абоненты более 135 региональных операторов связи объявили, что разрывают договоры об оказании услуг с компаниями по причине сбоев в работе YouTube и прочих сервисов Google, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru