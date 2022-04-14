Медведев пригрозил собравшейся в НАТО Финляндии «Искандерами»

Политик отметил, что нужно будет усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В этом случае, по словам политика, о безъядерном статусе Балтики говорить будет нельзя. При этом до этого Россия на такие меры идти не собиралась.

Медведев также полагает, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО все равно встал бы, даже если бы Россия не начала военную операцию на Украине.

«Никто из здравомыслящих людей не хочет повышения цен и налогов, усиления напряжённости вдоль границ, «Искандеров», гиперзвука и кораблей с ядерным оружием буквально на расстоянии вытянутой руки от собственного дома. Будем надеяться, что разум наших северных соседей всё-таки победит. Но если нет – то, как говорится, «он сам пришёл»», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Все разногласия с Финляндией нужно решать дипломатическим путем, однако возможное вступление этой страны в НАТО сделает ее жителей заложниками и не принесет им безопасности. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

