Медведев: Премьер Японии предал память погибших при ядерном ударе США по Хиросиме и Нагасаки

«Вдумайтесь. Глава японского правительства в унизительном верноподданническом экстазе несёт чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки. И Кисиде абсолютно наплевать на то, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США. А её единственной жертвой — его собственная Родина», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза посоветовал Кисиде напомнить об этом президенту США и потребовать покаяния. При этом Медведев упрекнул японского премьера в том, что тот является обслуживающим персоналом для американцев и выразил в связи с этим сочувствие японцам, отмечает RT.

6 и 9 августа 1945 года США подвергли ядерной бомбардировке японские города Хиросима и Нагасаки. Сотни тысяч погибших среди мирного населения, тяжелейшие осложнения от воздействия радиации у выживших, приводящие к смерти, - последствия ядерного удара США по Японии.

