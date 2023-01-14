Медведев: Премьер Японии предал память погибших при ядерном ударе США по Хиросиме и Нагасаки
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «чудовищным стыдом» речь премьера Японии Фумио Кисиды, произнесённую вместе с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом о «возможном применении» армией РФ ядерного оружия. По мнению российского политика, Кисиде наплевать, что США стали единственной страной, которая применила ядерное оружие против Японии.
«Вдумайтесь. Глава японского правительства в унизительном верноподданническом экстазе несёт чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки. И Кисиде абсолютно наплевать на то, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США. А её единственной жертвой — его собственная Родина», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Зампред Совбеза посоветовал Кисиде напомнить об этом президенту США и потребовать покаяния. При этом Медведев упрекнул японского премьера в том, что тот является обслуживающим персоналом для американцев и выразил в связи с этим сочувствие японцам, отмечает RT.
6 и 9 августа 1945 года США подвергли ядерной бомбардировке японские города Хиросима и Нагасаки. Сотни тысяч погибших среди мирного населения, тяжелейшие осложнения от воздействия радиации у выживших, приводящие к смерти, - последствия ядерного удара США по Японии.
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