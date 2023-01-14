США и Япония предупредили, что расценят «ядерную атаку» России как удар против человечества

Как отметили лидеры двух стран, Токио и Вашингтон будут продолжать вводить антироссийские санкции, «непоколебимо оказывая поддержку Украине».

«Мы однозначно заявляем, что любое применение Россией ядерного оружия на Украине стало бы враждебным и ничем не оправданным враждебным актом против всего человечества», — говорится в заявлении.

Байден и Кисида договорились поддерживать Киев на фоне атак на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил о возрастающей угрозе ядерной войны. Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что РФ не намерена применять ядерное оружие ни первой, ни второй.

