США и Япония предупредили, что расценят «ядерную атаку» России как удар против человечества
Любое гипотетическое применение Россией ядерного оружия на Украине было бы воспринято как враждебный акт против всего человечества. Об этом говорится в распространенном Белым домом совместном заявлении президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды.
Как отметили лидеры двух стран, Токио и Вашингтон будут продолжать вводить антироссийские санкции, «непоколебимо оказывая поддержку Украине».
«Мы однозначно заявляем, что любое применение Россией ядерного оружия на Украине стало бы враждебным и ничем не оправданным враждебным актом против всего человечества», — говорится в заявлении.
Байден и Кисида договорились поддерживать Киев на фоне атак на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины.
Ранее президент России Владимир Путин предупредил о возрастающей угрозе ядерной войны. Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что РФ не намерена применять ядерное оружие ни первой, ни второй.
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