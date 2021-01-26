Медведев предложил ввести компенсации за доступ в интернет для нуждающихся семей

Компенсировать стоимость доступа в интернет дня нуждающихся граждан предложил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время выступления на втором Социальном онлайн-форуме партии, которых прошел во вторник.

По словам Медведева, с таким предложением ранее к нему поступило от волонтеров.

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Он отметил, что это поможет, в том числе в интернет-обучении школьников во время пандемии.

«Совместно с коллегами из правительства предлагаю продумать механизм компенсации затрат на доступ в интернет для нуждающихся семей», — цитирует Медведев сайт «Единой России».

Председатель ЕР также призвал максимально учитывать инициативы добровольцев.

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ФОТО: РИА Новости
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