Медведев предложил ввести компенсации за доступ в интернет для нуждающихся семей
Компенсировать стоимость доступа в интернет дня нуждающихся граждан предложил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время выступления на втором Социальном онлайн-форуме партии, которых прошел во вторник.
По словам Медведева, с таким предложением ранее к нему поступило от волонтеров.
Он отметил, что это поможет, в том числе в интернет-обучении школьников во время пандемии.
«Совместно с коллегами из правительства предлагаю продумать механизм компенсации затрат на доступ в интернет для нуждающихся семей», — цитирует Медведев сайт «Единой России».
Председатель ЕР также призвал максимально учитывать инициативы добровольцев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+18 241 / сут.
Умерли
70 482+564 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+23 798 / сут.
- Жириновский назвал Миронова «политическим Чичиковым»
- Кремль подтвердил выступление Путина на форуме в Давосе 27 января
- Кремль не будет раскрывать собственников «дворца Путина»
- Кремль заявил, что виновность Навального предстоит определить суду
- Экс-посол США обратился в суд с требованием удалить Telegram из Google Play
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru