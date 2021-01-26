Медведев предложил ввести компенсации за доступ в интернет для нуждающихся семей

Компенсировать стоимость доступа в интернет дня нуждающихся граждан предложил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время выступления на втором Социальном онлайн-форуме партии, которых прошел во вторник.

По словам Медведева, с таким предложением ранее к нему поступило от волонтеров.