Медведев предложил создать открытую базу врагов России
Следует подумать о создании открытой базы врагов России с указанием их персональных данных, которые можно будет использовать «для вполне прикладных целей». Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его мнению, важно, чтобы все, кто совершает преступление против страны независимо от своей нации, гражданства и должности, понимали, что «за ними придут».
«Чтобы ворочались ночами, оглядывались на улице по сторонам, меняли свои данные и даже гражданство, носили с собой оружие, метались по конспиративным квартирам», - написал Медведев.
Как добавил зампред Совбеза РФ, нельзя забывать и о преступных призывах отдельных представителей Запада, в том числе о дискуссии вокруг вопроса о решении наносить удары вглубь России оружием НАТО.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что США не намерены снимать ограничения на удары украинских вооруженных сил дальнобойным оружием по территории России по итогам переговоров президента Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru