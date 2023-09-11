Клишас призвал зеркально ответить на запрет ЕС ввозить машины и смартфоны
Запрет Евросоюза на ввоз россиянами личных автомобилей и смартфонов является дискриминацией и требует введения зеркальных мер со стороны России. Об этом заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
Сенатор отметил, что Россия неоднократно подчеркивала: санкции ЕС направлены против всех граждан страны вне зависимости от их убеждений. Клишас назвал это «дискриминацией на основании паспорта».
«Только ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут повлиять на взбесившихся евробюрократов и повлиять на отмену подобных дискриминационных правил», — написал политик в своем Telegram-канале.
Ранее Евросоюз запретил россиянам ввозить на территорию сообщества автомобили, зарегистрированные в России, электронику, косметику, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru