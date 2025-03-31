Медведев предложил Франции задуматься о создании Шестой Республики

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал приговор лидеру французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен попыткой не допустить ее участия в президентских выборах 2027 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, решение было вынесено в ускоренном порядке, что, как он утверждает, дискредитирует Пятую Французскую Республику. Медведев также предположил, что Франции следует задуматься о переходе к новой политической системе и «подумать об учреждении Шестой Республики».