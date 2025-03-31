Медведев предложил Франции задуматься о создании Шестой Республики
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал приговор лидеру французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен попыткой не допустить ее участия в президентских выборах 2027 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его мнению, решение было вынесено в ускоренном порядке, что, как он утверждает, дискредитирует Пятую Французскую Республику. Медведев также предположил, что Франции следует задуматься о переходе к новой политической системе и «подумать об учреждении Шестой Республики».
Суд в Париже признал Ле Пен виновной в хищении средств Европарламента и приговорил ее к четырем годам лишения свободы. Два года она должна провести под домашним арестом с электронным браслетом, оставшиеся два года — условно. Политик также лишена права участвовать в выборах на пять лет.
Следствие установило, что с 2004 по 2016 год Ле Пен и еще 26 человек нанимали фиктивных помощников, которые на самом деле работали на партию. Ущерб Европарламенту оценивается почти в три миллиона евро. Сама Ле Пен отвергала обвинения и заявляла, что прокуратура добивается ее устранения из политической жизни, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru