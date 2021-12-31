Медведев пожелал россиянам верить в себя
31 декабря 202117:16
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом, пожелав им верить в себя, радости и счастья. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик назвал прошедший год непростым, но сделавшим россиян сильнее за счет нового опыта.
Медведев призвал сказать теплые слова родным и близким, поблагодарить за надежность и заботу. Он пожелал, чтобы предстоящий год стал лучше для каждого.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+20 638 / сут.
Умерли
309 тыс.+912 / сут.
Выздоровели
9,5 млн+40 692 / сут.
- Цена на газ в Европе опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м
- Скончался старший брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев
- СМИ: В партии Зеленского опровергли информацию о ее переименовании
- Власти предупредили москвичей о сильном снегопаде в новогоднюю ночь
- Цена нефти упала перед Новым годом
- Путин в новогоднем поздравлении назвал главную цель российских властей
- Путин: Россия твердо и последовательно отстаивает свои интересы в безопасности
- Путин в новогоднем обращении поддержал россиян, потерявших из-за пандемии близких
- Более 200 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах
- Лукашенко решил создать в Белоруссии банк генетического материала для ЭКО
31 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru