Медведев пожелал россиянам верить в себя

Политик назвал прошедший год непростым, но сделавшим россиян сильнее за счет нового опыта.

Медведев призвал сказать теплые слова родным и близким, поблагодарить за надежность и заботу. Он пожелал, чтобы предстоящий год стал лучше для каждого.





