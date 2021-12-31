Медведев пожелал россиянам верить в себя

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом, пожелав им верить в себя, радости и счастья. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин в новогоднем поздравлении назвал главную цель российских властей

Политик назвал прошедший год непростым, но сделавшим россиян сильнее за счет нового опыта.

Медведев призвал сказать теплые слова родным и близким, поблагодарить за надежность и заботу. Он пожелал, чтобы предстоящий год стал лучше для каждого.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совбез РФ Дмитрий Медведев
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