Медведев пожелал Байдену здоровья

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в Telegram, что цели специальной военной операции будут достигнуты.

Трамп: Байден с полным позором покинул предвыборную гонку

Так политик прокомментировал выход действующего президента США Джо Байдена из президентской гонки. Медведев также пожелал ему здоровья.

Ранее Медведев заявил, что если Трампа не убьют, то он победит в предвыборной гонке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо БайденДмитрий Медведев

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