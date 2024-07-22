Медведев пожелал Байдену здоровья

Так политик прокомментировал выход действующего президента США Джо Байдена из президентской гонки. Медведев также пожелал ему здоровья.

Ранее Медведев заявил, что если Трампа не убьют, то он победит в предвыборной гонке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

