Медведев потребовал от Японии признать итоги Второй мировой войны

По его словам, такие шаги серьезно осложняют обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Заявление прозвучало в рамках мероприятий в Южно-Сахалинске по случаю Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, которые отмечается 3 сентября. Политик призвал Токио извлечь уроки из истории и в полностью признать итоги Второй мировой войны. Медведев указал, что властям страны необходимо «сделать все, чтобы не разгорелся пожар третьей». Также он предложил отказаться от милитаристских планов Японии во благо своего собственного народа.

Зампред также указал, что сегодня при поддержке Вашингтона в Японии стремительно расширяется военная инфраструктура, закупается иностранное вооружение. Токио проводит военные учения вблизи Курильских островов.

Кроме того, Медведев рассказал, что около 280 тысяч человек поступили на контрактную службу в Вооруженные силы РФ с 1 января 2023 года. Часть из них — это те, кто пребывает в запасе, часть из них добровольцы, прочие категории, отметил зампред. На Сахалине он провел совещание по доукомплектованию ВС РФ военными контрактниками.

Ранее Медведев заявил, что премьер Японии предал память погибших при ядерном ударе США по Хиросиме и Нагасаки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

