Медведев потребовал наказать виновных в ситуации с загрязненной нефтью

На решение этого вопроса Медведев выделил неделю руководителям Минэнерго, Минпромторга, ФАС и Ростехнадзора. Он уточнил, что по итогам проверки лица, ответственные за допущенные нарушения понесут наказание. 23 апреля Белоруссия приостановила экспорт нефти в Польшу, на Украину и в страны Балтии из-за низкого качества сырья.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН усомнился в обоснованности претензий белорусского НПЗ. По его словам, Белоруссия пытается получить от России компенсацию.

