Медведев пошутил про инопланетян среди нас

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отшутился на вопрос журналиста о том, существуют ли инопланетяне среди нас, и можно ли их встретить на улице. Об этом сообщает RT.

До этого политик с раздражением реагировал на вопросы об инопланетянах. Он также призывал пересмотреть фильм «Люди в черном». Однако в этот раз Медведев решил сыронизировать.

Путин: Складывается впечатление, что те, кто управляют Украиной – инопланетяне

«Надо прямо здесь провести розыскные работы. Может быть, с кого-то покров сорвать — и там появятся такие же персонажи. Но в этом случае нам придется выхватить пистолеты для того, чтобы отстоять интересы землян», - пошутил зампред.

До этого он назвал западных политиков рептилоидами.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен как можно дольше удержаться у власти и «набить карманы», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Дмитрий Астахов
ТЕГИ:Совбез РФ ПолитикаИнопланетянеДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры