Медведев пошутил про инопланетян среди нас
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отшутился на вопрос журналиста о том, существуют ли инопланетяне среди нас, и можно ли их встретить на улице. Об этом сообщает RT.
До этого политик с раздражением реагировал на вопросы об инопланетянах. Он также призывал пересмотреть фильм «Люди в черном». Однако в этот раз Медведев решил сыронизировать.
«Надо прямо здесь провести розыскные работы. Может быть, с кого-то покров сорвать — и там появятся такие же персонажи. Но в этом случае нам придется выхватить пистолеты для того, чтобы отстоять интересы землян», - пошутил зампред.
До этого он назвал западных политиков рептилоидами.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен как можно дольше удержаться у власти и «набить карманы», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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