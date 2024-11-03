Медведев пошутил про инопланетян среди нас

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отшутился на вопрос журналиста о том, существуют ли инопланетяне среди нас, и можно ли их встретить на улице. Об этом сообщает RT.

До этого политик с раздражением реагировал на вопросы об инопланетянах. Он также призывал пересмотреть фильм «Люди в черном». Однако в этот раз Медведев решил сыронизировать.