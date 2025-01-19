Медведев: Полная нормализация отношений РФ и США затянется на десятилетия

Нормализация отношений между Россией и США «затянется на десятилетия» или даже вовсе окажется невозможна. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

По его словам, это связано с тем, что администрация уходящего президента США Джо Байдена оставила преемникам тяжелое кризисное наследие в отношениях с Москвой. В связи с этим, считает российский политик, вред от решений американского лидера будет проявляться еще долгое время.