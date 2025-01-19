Медведев: Полная нормализация отношений РФ и США затянется на десятилетия

Нормализация отношений между Россией и США «затянется на десятилетия» или даже вовсе окажется невозможна. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

По его словам, это связано с тем, что администрация уходящего президента США Джо Байдена оставила преемникам тяжелое кризисное наследие в отношениях с Москвой. В связи с этим, считает российский политик, вред от решений американского лидера будет проявляться еще долгое время.

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При этом зампред Совбеза РФ также задался вопросом, нужна ли для Москвы нормализация контактов с Вашингтоном.

Ранее Дмитрий Медведев назвал идеи вновь избранного президента США Дональда Трампа о «переделке мира» нереальными, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:Дональд ТрампДжо БайденСШАРоссияДмитрий Медведев

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