Медведев: Полная нормализация отношений РФ и США затянется на десятилетия
Нормализация отношений между Россией и США «затянется на десятилетия» или даже вовсе окажется невозможна. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
По его словам, это связано с тем, что администрация уходящего президента США Джо Байдена оставила преемникам тяжелое кризисное наследие в отношениях с Москвой. В связи с этим, считает российский политик, вред от решений американского лидера будет проявляться еще долгое время.
При этом зампред Совбеза РФ также задался вопросом, нужна ли для Москвы нормализация контактов с Вашингтоном.
Ранее Дмитрий Медведев назвал идеи вновь избранного президента США Дональда Трампа о «переделке мира» нереальными, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru