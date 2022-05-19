Медведев: «Политический дефолт» по инициативе США не скажется на реальной репутации России
Намерение США запретить России расплачиваться по долговым обязательствам в долларах не отразится на реальной финансовой репутации страны. Об этом заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Ранее стало известно, что американская администрация намерена полностью заблокировать России возможность совершать выплаты по облигациям, что может приблизить страну к грани дефолта. Генеральная лицензия, позволяющая России платить для обслуживания внешнего долга, истекает 25 мая, отмечает «Свободная пресса».
«Во-первых, всем понятно, что это политический дефолт, а не финансовый. Россия способна погашать любые свои обязательства в любой валюте, если не создавать ей искусственных проблем. Поэтому он никак не скажется на реальной финансовой репутации нашей страны. Следует также помнить, что подобные действия США, создающие технические помехи для исполнения обязательств, должны рассматриваться судом или как форс-мажор, или как виновное поведение кредитора», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Кроме того, как отметил политик, в таком случае американские держатели долговых бумаг не получат деньги «по вине своей же страны». Также Медведев допустил, что РФ может исполнить свои обязательства в рублях, а может «и не платить вовсе».
«И неистраченные деньги использовать именно на те цели, которые очень не понравятся американским маразматикам. Как говорится, he laughs best who laughs last (хорошо смеется тот, кто смеется последним. - НСН)», — заключил зампред Совбеза.
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