Медведев поддержал решение сына вступить в ряды «Единой России»
Зампредседателя Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал решение сына Ильи вступить в партию. Об этом рассказал его помощник Олег Осипов, передает РИА Новости.
По его словам, Медведев считает, что ненормально, когда «родные и близкие руководства РФ в настоящее время занимают невнятную позицию или, тем более, прямо противостоят интересам нашей страны».
Ранее сегодня Илья Медведеа вступил в партию, партбилет он получил от секретаря Генсовета ЕР Андрей Турчак.
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