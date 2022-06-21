Медведев поддержал решение сына вступить в ряды «Единой России»

По его словам, Медведев считает, что ненормально, когда «родные и близкие руководства РФ в настоящее время занимают невнятную позицию или, тем более, прямо противостоят интересам нашей страны».

Ранее сегодня Илья Медведеа вступил в партию, партбилет он получил от секретаря Генсовета ЕР Андрей Турчак.



