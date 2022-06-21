Медведев поддержал решение сына вступить в ряды «Единой России»

Зампредседателя Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал решение сына Ильи вступить в партию. Об этом рассказал его помощник Олег Осипов, передает РИА Новости.

Сын Дмитрия Медведева вступил в партию «Единая Россия»

По его словам, Медведев считает, что ненормально, когда «родные и близкие руководства РФ в настоящее время занимают невнятную позицию или, тем более, прямо противостоят интересам нашей страны».

Ранее сегодня Илья Медведеа вступил в партию, партбилет он получил от секретаря Генсовета ЕР Андрей Турчак.


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ФОТО: РИА Новости
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