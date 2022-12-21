Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в Китай передал лидеру КНР Си Цзиньпину послание от президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в секретариате зампреда СБ.

Медведев провел переговоры с Си Цзиньпином

В послании российского лидера отмечается «беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации». Кроме того, Путин выразил уверенность в неизменном развитии межгосударственных и межпартийных связей «в тесном взаимодействии с новым руководящим составом» Коммунистической партии Китая.

В среду Медведев и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине, обсудив в том числе вопросы двустороннего взаимодействия и стратегического партнерства РФ и Китая, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайРоссияДмитрий МедведевСи ЦзиньпинВладимир Путин
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