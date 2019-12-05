Медведев озаботился перспективой «беспощадного» бунта в России

5 декабря 201914:23

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе пресс-конференции с участием российских телеканалов предупредил, что отсутствие законодательного регулирования протестных настроений может обернуться для страны «бессмысленным и беспощадным» бунтом.

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Премьер-министр признал право россиян на выражение недовольства, однако подчеркнул, что делать это нужно «по закону», сообщает RT.

Медведев добавил, что политические проблемы невозможно разрешить на площадях и в соцсетях.

Также глава правительства заявил, что есть вопросы и к работе правоохранительных органов, когда на фоне дел журналиста Ивана Голунова и актера Павла Устинова в обществе созревает «довольно мощный запрос на справедливость»



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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
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