Медведев озаботился перспективой «беспощадного» бунта в России

Премьер-министр признал право россиян на выражение недовольства, однако подчеркнул, что делать это нужно «по закону», сообщает RT.

Медведев добавил, что политические проблемы невозможно разрешить на площадях и в соцсетях.

Также глава правительства заявил, что есть вопросы и к работе правоохранительных органов, когда на фоне дел журналиста Ивана Голунова и актера Павла Устинова в обществе созревает «довольно мощный запрос на справедливость»





