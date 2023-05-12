Медведев оценил политику США и их союзников цитатой из Оруэлла

Выступая на XI Петербургском международном юридическом форуме он указал, что Вашингтон и его партнёры «шаг за шагом подминали под себя двусторонние региональные и универсальные структуры».

«В собственных корыстных интересах действовали в духе трагифарсов Джорджа Оруэлла, когда все равны, но, как известно, некоторые равнее других», - сказал Медведев, вспомнив фразу из повести британского писателя «Скотный двор».

Повесть Оруэлла была издана в 1945 году. В ней показана эволюция общества, в котором возведённые в абсолют революционные принципы и программы всегда оборачиваются тоталитарной диктатурой. В «Скотном дворе» фраза звучит так: «Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие».

Ранее Медведев заявил, что мир находится на грани третьей мировой войны, что является глобальной катастрофой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

