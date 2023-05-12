Медведев оценил политику США и их союзников цитатой из Оруэлла
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США и их союзники действуют в собственных интересах, сообщает РИА Новости.
Выступая на XI Петербургском международном юридическом форуме он указал, что Вашингтон и его партнёры «шаг за шагом подминали под себя двусторонние региональные и универсальные структуры».
«В собственных корыстных интересах действовали в духе трагифарсов Джорджа Оруэлла, когда все равны, но, как известно, некоторые равнее других», - сказал Медведев, вспомнив фразу из повести британского писателя «Скотный двор».
Повесть Оруэлла была издана в 1945 году. В ней показана эволюция общества, в котором возведённые в абсолют революционные принципы и программы всегда оборачиваются тоталитарной диктатурой. В «Скотном дворе» фраза звучит так: «Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие».
Ранее Медведев заявил, что мир находится на грани третьей мировой войны, что является глобальной катастрофой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru