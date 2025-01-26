Трамп: США удастся получить контроль над Гренландией

Американский президент Дональд Трамп уверен в том, что США удастся получить контроль над Гренландией вопреки протестам со стороны Дании, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление политика.

В Гренландии заявили, что выступают против присоединения к США

«Я также считаю, что население Гренландии хочет быть с нами», – указал глава США.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен провела «очень плохой» разговор с Трампом, который агрессивно отреагировал на отказ в продаже Гренландии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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