Медведев отреагировал на убийство перебежчика Кузьминова в Испании

«Собаке - собачья смерть!», - заявил Медведев.

Он не стал развивать тему и давать другие комментарии об убийстве Кузьминова. Фрагмент беседы Медведев опубликовал в своем Telegram-канале.

Тело 33-летнего Кузьминова с пулевыми ранениями обнаружили 19 февраля в городе Ла-Вильяхойоса. По данным СМИ, последнее время у перебежчика были проблемы с алкоголем и наркотиками, отмечает «Радиоточка НСН».

