Медведев отреагировал на убийство перебежчика Кузьминова в Испании

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не увидел повода для сожалений относительно смерти угнавшего российский военный вертолет летчика Максима Кузьминова. О своей позиции политик рассказал в интервью журналистам.

Соседи убитого летчика Кузьминова рассказали о жизни перебежчика в Испании

«Собаке - собачья смерть!», - заявил Медведев.

Он не стал развивать тему и давать другие комментарии об убийстве Кузьминова. Фрагмент беседы Медведев опубликовал в своем Telegram-канале.

Тело 33-летнего Кузьминова с пулевыми ранениями обнаружили 19 февраля в городе Ла-Вильяхойоса. По данным СМИ, последнее время у перебежчика были проблемы с алкоголем и наркотиками, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИспанияУбийствоДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры