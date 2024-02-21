Медведев отреагировал на убийство перебежчика Кузьминова в Испании
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не увидел повода для сожалений относительно смерти угнавшего российский военный вертолет летчика Максима Кузьминова. О своей позиции политик рассказал в интервью журналистам.
«Собаке - собачья смерть!», - заявил Медведев.
Он не стал развивать тему и давать другие комментарии об убийстве Кузьминова. Фрагмент беседы Медведев опубликовал в своем Telegram-канале.
Тело 33-летнего Кузьминова с пулевыми ранениями обнаружили 19 февраля в городе Ла-Вильяхойоса. По данным СМИ, последнее время у перебежчика были проблемы с алкоголем и наркотиками, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru