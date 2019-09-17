Медведев объявил новую эпоху в российско-китайских отношениях

Отношения России и Китая вступили в новую эпоху и находятся на беспрецедентно высоком уровне. С такой оценкой двусторонней повестки выступил глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе очередной встречи премьер-министров в расширенном составе. Она проходит в Санкт-Петербурге.

Как отмечает RT, Медведев акцентировал внимание на реализации масштабных проектов на двусторонней основе и в рамках межгосударственных объединений. По словам российского премьера, Россия и Китай планируют выйти к 2024 году на уровень 200 миллиардов долларов взаимного товарооборота.