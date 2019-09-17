Медведев объявил новую эпоху в российско-китайских отношениях

17 сентября14:54

Отношения России и Китая вступили в новую эпоху и находятся на беспрецедентно высоком уровне. С такой оценкой двусторонней повестки выступил глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе очередной встречи премьер-министров в расширенном составе. Она проходит в Санкт-Петербурге.

Как отмечает RT, Медведев акцентировал внимание на реализации масштабных проектов на двусторонней основе и в рамках межгосударственных объединений. По словам российского премьера, Россия и Китай планируют выйти к 2024 году на уровень 200 миллиардов долларов взаимного товарооборота.

Китай нам не старший брат! Друг? Враг?

Основными драйверами станут совместные проекты в сфере энергетики, промышленности, высоких технологий, а также в аграрном секторе.

За 2018 год взаимный товарооборот РФ и КНР достиг 108 миллиардов долларов. Обращаясь к своем китайскому коллеге Ли Кэцяну, Медведев отметил, что взаимные поддержка и понимание общих интересов помогают Москве и Пекину решать долгосрочные задачи, в том числе в рамках проекта «Один пояс - один путь».

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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