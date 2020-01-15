Медведев объяснил отставку правительства
Дмитрий Медведев объяснил решение подать в отставку вместе со всем правительством оглашенными президентом РФ инициативами об изменении Конституции. Об этом премьер сообщил в ходе встречи Владимира Путина с кабинетом министров, передает ТАСС.
По словам Медведева, предложенные изменения, когда их примут, приведут не только к изменению некоторых положений Основного закона, но и изменят баланс исполнительной, законодательной и судебной власти в целом. В связи с этим правительство обязано предоставить главе государства возможность реализовывать соответствующие решения, отметил премьер.
Нынешний кабинет министров под руководством Медведева был сформирован 18 мая 2018 года. Президент поручил председателю и правительству временно исполнять обязанности до формирования нового состава. Медведеву Путин хочет предложить пост заместителя секретаря Совета Безопасности РФ.
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