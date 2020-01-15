Медведев объяснил отставку правительства

По словам Медведева, предложенные изменения, когда их примут, приведут не только к изменению некоторых положений Основного закона, но и изменят баланс исполнительной, законодательной и судебной власти в целом. В связи с этим правительство обязано предоставить главе государства возможность реализовывать соответствующие решения, отметил премьер.

Нынешний кабинет министров под руководством Медведева был сформирован 18 мая 2018 года. Президент поручил председателю и правительству временно исполнять обязанности до формирования нового состава. Медведеву Путин хочет предложить пост заместителя секретаря Совета Безопасности РФ.

