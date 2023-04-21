В Польше заявили о шаге к объединению с Украиной

Большое число украинских беженцев в Польше сделало страну двунациональной, пишет журналист издания Rzeczpospolita Михал Шулджиньский.

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Обозреватель уточнил, что на конец февраля в Польшу прибыло 3,2 миллиона украинцев. Они составляют более 8% населения республики, констатировал он.

По его словам, украинские мигранты стали богаче и образованнее.

Фактор миграции является шагом на пути к созданию единой государственности Польши и Украины, считает Шулджиньский. Он отметил, что эксперты уже обсуждают формы будущего объединения. Журналист не исключил, что Варшава и Киев создадут федерацию или унию.

Украина ранее договорилась с Польшей о разблокировке транзита зерна. Перевозки возобновились в ночь на пятницу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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