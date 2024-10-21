Медведев предупредил об опасности «тотальной войны» до истребления человечества
Миру может грозить «тотальная война», если на планете не установится баланс сил. Об этом заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Как отметил политик, перед Россией стоят задачи «максимального ослабления и унижения Запада», включая Европу.
«В этом нам помогают и сами США. Ведь их цель – господство над Старым Светом... А дальше цель может быть только одна – распад самих США. Либо – как минимум – создание полноценного противовеса Америке», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Зампред Совбеза подчеркнул, что перспективы нового баланса сил уже видны: это региональные союзы, в том числе БРИКС и ШОС, развитие отношений с Глобальным Югом. По мнению Медведева, альтернатива подобному – «тотальная война до полного истребления человечества».
«Мир без баланса в сегодняшних условиях не вытянет даже десятка лет. Если Запад не осознает эту нехитрую истину – всем конец», — добавил политик.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия не применяет ядерное оружие в ответ на действия оппонентов, однако у Москвы может закончиться терпение.
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