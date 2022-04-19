Медведев не исключил агрессию со стороны НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в условиях усиления НАТО у российских границ следует быть готовым к возможным агрессивным действиям, сообщает ТАСС.

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Выступая на заседании президиума Совета по науке и образованию он отметил важность обеспечения страны самыми современными вооружениями.

«Для этого требуется надёжная, высокотехнологичная, мощная техника - и военного, и двойного назначения», - указал замглавы Совбеза.

Политик добавил, что для создания такой техники нужны специалисты, подготовка которых - вопрос «выживания государства».

Ранее президент России Владимир Путин образовал межведомственную комиссию российского Совбеза по обеспечению технологического суверенитета в сфере развития IT-инфраструктуры, которую возглавит Дмитрий Медведев, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОРоссияДмитрий Медведев
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