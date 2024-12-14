Медведев назвал возможным появление в составе России новых регионов
Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал возможным появление в составе России новых регионов. Об этом Медведев заявил на съезде партии «Единая Россия» в Национальном центре Россия.
По его словам, сегодня важно не допустить раскола в обществе.
Также Медведев заявил, что противник делает все, чтобы пламя конфликта на Украине разгорелось ещё сильнее, и рассказал, что к диалогу с «Единой Россией» готовы трезвые силы на Западе.
Ранее Медведев на встрече с главой КНР Си Цзиньпином сообщил, что привез ему «личное послание» от российского лидера Владимира Путина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru