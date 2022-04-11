Медведев назвал воровством попытку задержать российские картины на Западе

Ранее пограничные службы Финляндии задержали картины из коллекции Государственного Эрмитажа, участвовавшие в выставке в Италии. 11 апреля экспонаты российских музеев, задержанные в Финляндии, привезли в Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге.

Также Медведев назвал запрет на русскую культуру актуальным западным трендом, поясняя это тем, что европейцы отказываются от творчества Достоевского, Чехова, Шостаковича и Пушкина, но с временно находящимися за границей материальными ценностями распрощаться не могут.

По его словам, российская культура будет открыта для ценящих ее "адекватно настроенных людей". "Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира", - подчеркнул Медведев.