Картины, задержанные на финско-российской границы, прибыли в Эрмитаж

Экспонаты российских музеев, задержанные в Финляндии, привезли в Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Грузовик с предметами искусства перевезли во двор музея и начали разгрузку экспонатов, которые были возвращены в Россию ранее в понедельник. Три машины, следовавшие транзитом через территорию Финляндии, были остановлены из-за опасений финской таможни по поводу возможного нарушения санкционного режима.

Произведения искусства, находившиеся в этих автомобилях, принадлежат Государственному Эрмитажу, Государственной Третьяковской галерее и Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Экспонаты возвращались с выставок в Италии (города Милан и Удина) и Японии (город Тиба). Все они будут возвращены в места постоянного хранения.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой надеется на скорейшее возвращение в Россию коллекции Морозовых, выставлявшейся в парижском фонде Louis Vuitton.

