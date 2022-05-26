Медведев назвал условия Зеленского по перемирию невыполнимыми
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что условия украинского лидера Владимира Зеленского для перемирия невыполнимы и «категоричны до идиотизма». Об этом сообщает ТАСС.
Зампред СБ указал на то, что Зеленский требует возврата Крыма и Донбасса в состав Украины «будто ему неведома воля их жителей».
Военная операция России на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.
Переговоры по перемирию начались 28 февраля. До сир пор соглашения достигнуто не было.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 700 / сут.
Умерли
379 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 455 / сут.
- Попова заявила, что риски завоза оспы обезьян в РФ есть
- Медведев назвал условия Зеленского по перемирию невыполнимыми
- СМИ: В Шереметьево задержан блогер Иисус с наркотиками
- В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности
- Пострадавшая при обстреле белгородской Журавлёвки находится в тяжелом состоянии
- Абрамович официально продал «Челси»
- Решетников призвал вернуться к равновесному курсу рубля
- Умер актер Рэй Лиотта
- Путин назвал причину мирового продовольственного кризиса
- СМИ: переименованный McDonald's откроется в Москве 12 июня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru