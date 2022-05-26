Медведев назвал условия Зеленского по перемирию невыполнимыми

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что условия украинского лидера Владимира Зеленского для перемирия невыполнимы и «категоричны до идиотизма». Об этом сообщает ТАСС.

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Зампред СБ указал на то, что Зеленский требует возврата Крыма и Донбасса в состав Украины «будто ему неведома воля их жителей».

Военная операция России на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

Переговоры по перемирию начались 28 февраля. До сир пор соглашения достигнуто не было.

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ФОТО: РИА Новости
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