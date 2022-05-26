Медведев назвал условия Зеленского по перемирию невыполнимыми

Зампред СБ указал на то, что Зеленский требует возврата Крыма и Донбасса в состав Украины «будто ему неведома воля их жителей».



Военная операция России на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

Переговоры по перемирию начались 28 февраля. До сир пор соглашения достигнуто не было.

