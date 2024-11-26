Медведев назвал удары дальнобойным оружием по РФ нарушением «красных линий»
Удары дальнобойными ракетами вглубь территории России со стороны западных стран нарушают все возможные «красные линии», сообщил Al Arabiya зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Уже все, что происходит – это переход за любые красные линии», – указал он. Политик отметил, что российский президент Владимир Путин ясно обозначил позицию в ходе утверждения новых основ ядерного сдерживания.
Ранее глава Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что у некоторых политиков на Западе есть идеи не соблюдать «красные линии» России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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