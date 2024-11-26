Медведев назвал удары дальнобойным оружием по РФ нарушением «красных линий»

«Уже все, что происходит – это переход за любые красные линии», – указал он. Политик отметил, что российский президент Владимир Путин ясно обозначил позицию в ходе утверждения новых основ ядерного сдерживания.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что у некоторых политиков на Западе есть идеи не соблюдать «красные линии» России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

