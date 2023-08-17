Медведев назвал смелыми и точными слова Саркози о Крыме

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал смелыми и точными слова бывшего президента Франции Николя Саркози о том, что возвращение Украиной Крыма — не более, чем иллюзия. Об этом Медведев заявил на своей англоязычной странице в соцсети X (бывший Twitter).

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По словам политика, старшее поколение европейских лидеров было не в пример масштабнее, чем нынешние руководители. Экс-президент России подчеркнул, что Саркози помог решить в 2008 году российско-грузинский конфликт «и не утратил здравого смысла по сей день».

По мнению Медведева, слова Саркози о том, что Украине нет места в Евросоюзе, а Крым — историческая часть России, точны и смелы.

Заявления Саркози — это не то же самое, что «планировать бездарные вторжения в Африку или поставлять ракеты нацистам в Киев», подытожил зампред Совбеза России.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что для Крыма главное то, что Россия признает полуостров своей частью, мнение Франции не слишком важно для региона. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
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