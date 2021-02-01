Медведев назвал расплатой за поддержку цветных революций США штурм Капитолия

Беспорядки на капитолийском холме в Вашингтоне стали результатом политики США, направленной на поддержку цветных революций в других странах, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что по итогам беспорядков в Капитолии возбудили «сотни уголовных дел» и арестовали «огромное количество людей». Медведев охарактеризовал ситуацию в Вашингтоне 6 января как трагедию и заявил, что эти события не могут быть поводом для злорадства.