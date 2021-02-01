Медведев назвал расплатой за поддержку цветных революций США штурм Капитолия

Беспорядки на капитолийском холме в Вашингтоне стали результатом политики США, направленной на поддержку цветных революций в других странах, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что по итогам беспорядков в Капитолии возбудили «сотни уголовных дел» и арестовали «огромное количество людей». Медведев охарактеризовал ситуацию в Вашингтоне 6 января как трагедию и заявил, что эти события не могут быть поводом для злорадства.

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Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа 6 января ворвались в здание Капитолия и ограбили несколько кабинетов членов демократической партии, пока конгрессмены утверждали голоса выборщиков. Во время протеста погибли как минимум пять человек, включая одного полицейского. Позже сотрудники ФБР обнаружили и обезвредили в здании Конгресса два взрывных устройства. Правоохранительные органы завели несколько уголовных дел, расследование обстоятельств инцидента продолжается.



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ФОТО: РИА Новости / Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:СШАПротестыВашингтонДмитрий Медведев
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